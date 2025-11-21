1999（平成11）年11月21日、九州場所千秋楽で舞の海（31）が引退を表明した。身長が足りず、頭部にシリコンを入れて新弟子検査をパス。「八艘飛び」や「猫だまし」などの奇策も繰り出し、「平成の牛若丸」「技のデパート」と呼ばれた個性派力士は「目標以上のことを達成でき、思い残すことはない」と話した。