透析患者が腎臓がんを発症する仕組み（イメージ）長期にわたって人工透析を受けている患者に特有の腎臓がんが発症する仕組みを解明したと、国立がん研究センターなどのチームが20日付の米がん学会誌に発表した。慢性的な炎症から一部の細胞が異常に増殖していた。透析患者の腎臓がん発症リスクは一般の人の約15倍とされ予防や治療につながると期待される。日本透析医学会の統計調査報告書によると、2023年の国内の慢性透析患者