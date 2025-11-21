第67回日本レコード大賞の事務局は21日、人気ロックバンド「Mrs.GREENAPPLE」の「ダーリン」など10曲が大賞候補の優秀作品賞に決まったと発表した。社会的に注目された歌手らに贈られる特別賞には、今年ソロデビュー50周年を迎えた矢沢永吉さんや記録的なヒットとなった映画「国宝」などが選ばれた。大賞と最優秀新人賞は12月30日に決まる。その他の主な賞は次の通り。（敬称略）【優秀作品賞】ILLIT「AlmondChocolate