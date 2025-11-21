21日0時00分現在、大阪取引所の日経225先物期近2025年12月限は前日比190円高の5万110円と大幅高で推移。日経平均株価の現物終値4万9823.94円に対しては286.06円高。出来高は7509枚となっている。 TOPIX先物期近は3323.5ポイントと前日比11ポイント高、TOPIXの現物終値比は23.93ポイント高で推移。 ○主要先物価格・0時00分時点 銘柄清算値(終値)前日清算値比出来高 日経225先物