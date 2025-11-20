フィギュアスケート女子で１８年平昌五輪金メダリストのアリーナ・ザギトワ（２３）が１８日、自身のインスタグラムを更新。５歳下妹でダンサーのサビーナとの２ショットを公開した。「妹」と綴り、姉妹でじゃれ合う姿を投稿した。ザギトワは先日も妹の写真を投稿しており、「なんて可愛いんだ！」、「お姉ちゃんとはまた違った美しさ」、「ザギちゃんの妹さん、こんなに可愛いの！？」と話題となっていた。