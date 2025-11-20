20日昼すぎ、埼玉県吉川市の廃材置き場で火事があり、男性1人が病院に運ばれましたが、その後、死亡が確認されました。20日午後2時ごろ、埼玉県吉川市で、近くの工事現場の男性作業員から「黒煙が見える」と119番通報がありました。警察によりますと、リサイクル会社の敷地内にある資材置き場から火が出て、プラスチック製の廃材などが燃えたということです。消防車など9台が出動し、火はおよそ4時間後にほぼ消し止められました。