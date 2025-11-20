今月16日、東京・赤坂のライブハウス前で、出演予定だった40代の女性が男に腹などを刺され、重傷を負った事件。男が犯行のおよそ2時間前に現場周辺でバッグから白っぽい靴を取り出し、履き替えていたことが新たにわかりました。事件の2時間半ほど前から、現場のビルと隣のビルとの隙間で犯行の機会をうかがっていた男。男は、店が入るビルの前に張られたイベントのポスターにスプレーでバツ印を書いていますが、その数分前にバッグ