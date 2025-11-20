元プロ野球選手の井口資仁さん、元サッカー日本代表の播戸竜二さん、２０１６年リオデジャネイロ五輪レスリング女子４８キロ級金メダリストの登坂絵莉さんの３氏が２０日、東京都内でパネルディスカッションに参加し、スポーツを通じたビジネスキャリア形成などについて語り合った。野球解説のほか、次世代アスリートの育成や地域スポーツの振興にも取り組む井口さんは「プロは結果を出さなくちゃいけない。その中で目標設定だ