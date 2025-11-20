不動産経済研究所によりますと、10月に東京23区で販売された新築マンション1戸あたりの平均価格は1億5313万円となりました。前の年の同じ時期に比べ18.3％上昇し、過去2番目の高さです。▼東京・港区で高額物件の販売が好調だったことに加え、▼土地代などの上昇が価格を押し上げました。調査会社は「しばらくは高値の傾向は続く」と分析しています。