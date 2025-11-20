伊吹文明・元衆院議長と中央大の中北浩爾教授が２０日、ＢＳ日テレの「深層ＮＥＷＳ」に出演し、２１日で発足１か月となる高市政権について議論した。伊吹氏は「（高市首相は）率直な物言いで人気が高いが、危ない時もある」と指摘。首相が掲げる「責任ある積極財政」の評価には５年程度かかるとの認識を示した。中北氏は首相の国会答弁は「想定した以上の共感力を持っている」としつつ、存立危機事態を巡る発言で「いきなり試