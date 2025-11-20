１０日、救護繁殖ステーションで保護しているアカシカと触れ合う職員の徐永青（じょ・えいせい）さん。 （祁連＝新華社記者／斉芷玥）【新華社西寧11月20日】中国青海省海北チベット族自治州祁連（きれん）県の祁連山国家公園（候補区域）にある野生動物救護繁殖ステーションは2022年の設立以来、国家重点保護動物のユキヒョウ、ハイイロネコ、オグロヅル、チベットガゼルなどを含む累計235匹を救助、収容してきた。