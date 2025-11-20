【新華社北京11月20日】日本の高市早苗首相は、極めて危うい手つきで国家のかじを切り、その進路を歴史の暗礁へと向かわせている。高市氏が国会で述べた台湾に関する誤った発言は、決して単なる「言い間違い」や「失言」にとどまらない。国の将来と地域の平和を掛け金にし「パンドラの箱」を開けようとするかのような政治的なギャンブルである。これは日本の平和憲法への公然たる裏切りであるだけでなく、中国の内政への乱暴な