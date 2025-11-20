ピボット分析東京時間（23:03現在） ドル円 現値157.52高値157.86安値156.88 158.94ハイブレイク 158.40抵抗2 157.96抵抗1 157.42ピボット 156.98支持1 156.44支持2 156.00ローブレイク ユーロ円 現値181.75高値181.80安値180.97 182.87ハイブレイク 182.34抵抗2 182.04抵抗1 181.51ピボット 181.21支持1 180.68支持2 180.38ローブレイク