各国の長期金利（NY時間09:04）（日本時間23:04）（%） 米2年債 3.566（-0.025） 米10年債4.117（-0.019） 米30年債4.746（-0.010） ドイツ2.729（+0.018） 英国4.586（-0.016） カナダ3.248（-0.008） 豪州4.467（+0.051） 日本1.765（+0.026） ※米債以外は10年物