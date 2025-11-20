JR松本駅でおよそ40年に渡って親しまれた列車の到着アナウンスが11月16日をもって切り替わりましたが、松本市は、これまで愛されてきた音声を今後も活用しようと松本駅の東西自由通路で流すことを決めました。「まつもとぉ～まつもとぉ～」JR松本駅のホームで1985年ごろから11月16日まで、利用者を出迎えた到着アナウンス。声の主は、声優の沢田敏子さんで、利用者や鉄道ファンなどに愛されてきましたが、信号設