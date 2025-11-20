きょうのＮＹ為替市場、先ほど発表の９月分の米雇用統計を受けて、為替市場はドル安の反応が見られ、ドル円も１５７円台前半に一時下落した。ただ、下値での押し目買い意欲は強く、すぐに買い戻される展開。 東京時間には一時１５７円台後半まで上昇する場面が見られた。東京時間の早朝に発表されたエヌビディアの決算に株式市場がポジティブな反応を示していることもドル円をサポートしていたようだ。前日の急伸で１