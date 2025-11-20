きょう夕方、埼玉県秩父市の木造住宅で火事があり、現場から1人の遺体が見つかったほか、男性1人が死亡しました。きょう午後6時すぎ、秩父市相生町の木造平屋建ての住宅で火事がありました。消防などによりますと、消防車など8台が出動し、火はおよそ3時間半後に消し止められましたが、住宅の一部の屋根が焼け落ち、ほぼ全焼したとみられています。警察によりますと、この火事で住宅に住む平山武男さん（60）が意識不明の状態で病