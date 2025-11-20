東京海上ホールディングス（ＨＤ）は２０日、運輸大手らと連携し、「中継輸送」の実証実験を来年２月から始めると発表した。異なる会社のトラック運転手が、中継地点で運転してきたトラックを交換して運ぶ。運転手は出発地点まで日帰りすることができるため、負担軽減につながるという。別の会社のトラックを運転している時に事故が発生した場合など、責任の所在が課題となる。東京海上ＨＤは、参画企業の輸送ルートや運行時間