１９日、空港で出迎えを受ける李強総理（手前左）。（ルサカ＝新華社記者／黄敬文）【新華社ルサカ11月20日】中国の李強（り・きょう）国務院総理は19日夜、チャーター機でザンビアのルサカ国際空港に到着し、ザンビア政府の招きによる同国への公式訪問を開始した。空港ではナルマンゴ副大統領や韓鏡（かん・きょう）駐ザンビア大使らが出迎えた。