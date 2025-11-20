大相撲11月場所12日目。木曽郡上松町出身、御嶽海の結果です。御嶽海、20日は、西の前頭八枚目・金峰山に寄り切りで敗れました。これで5勝7敗と勝ち越しまで後がなくなりました。21日は東の前頭九枚目・翠富士との一番です。