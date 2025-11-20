中国国有の航空大手中国国際航空が今月末から、日本行きの航空便を大幅に減らすことが分かりました。中国国際航空によりますと、現在は毎日運航している大阪と上海を結ぶ便について今月30日から来年3月28日まで週2日のみの運航に減らすということです。また、東京と重慶を結ぶ便についても、来月1日から来年3月28日まで週4日の運航に減らすということです。中国国際航空の担当者は減便の理由について、「機材の都合としか申し上げ