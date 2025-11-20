10月28日、東京都内で開かれた集会で、プラカードを掲げ訴える原告や支援者ら生活保護費の引き下げを違法と断じた最高裁判決から約5カ月。「歴史的勝訴」と歓喜した原告らは、ようやく固まった政府の一部補償方針に落胆を隠せない。求めていた減額分の全額補償とはほど遠い内容のためだ。原告らは今年6月の最高裁判決直後から、全額補償と早期解決を訴えてきた。厚生労働省に赴いて7回にわたり粘り強く交渉したが、毎回ゼロ回