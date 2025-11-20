7人組ガールズグループ・ BABYMONSTERが20日発表の『オリコン週間ストリーミング急上昇ランキング』で2024年にリリースしたミニアルバムに収録されている楽曲『SHEESH』が上昇率61.5%で1位に輝きました。BABYMONSTERはYouTubeチャンネル「THE FIRST TAKE」で開設6周年記念コラボレーション企画を実施し、11月14日に本楽曲のパフォーマンス映像を公開していました。また15日からは、日本で初めてのファンコンサート『BABYMONSTER “