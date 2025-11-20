KDDIとNECが、サイバー攻撃への対応を強化するため、共同で新たな会社を設立しました。発表によりますと、新会社の名前は「United Cyber Force」です。KDDIとNECが50％ずつ出資したサイバーセキュリティ会社で、今月28日に事業を始めます。両社は今年5月、サイバーセキュリティー事業の協業に向けて基本合意していました。新会社ではそれぞれの強みをいかし、政府が推進する先手を打ってサイバー攻撃を抑止する「能動的