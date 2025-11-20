お笑いタレント・ゆりやんレトリィバァさん（35）が初めて監督を務めた、映画『禍禍女（まがまがおんな）』（2026年2月6日公開予定）が、台湾の第62回台北金馬映画祭で、NETPAC賞を受賞。同賞の受賞は、日本人監督としては史上初の快挙となり、これで海外映画祭4冠を達成しました。監督デビュー作で受賞したゆりやんさんは、「この度は本当にありがとうございました！台湾のみなさまにも『禍禍女』を楽しんでいただき本当に嬉し