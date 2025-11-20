９月東京世界陸上で世界記録を更新した男子棒高跳びのアルマンド・デュプランティス（２６）＝スウェーデン＝の婚約者で、１０頭身ともいわれるモデルのデシレ・イングランデルが１９日、自身のインスタグラムを更新。訪問している米マイアミでのショットを公開し、その美しさが反響を呼んでいる。あでやかなイエローのドレス姿での顔面アップやデュプランテスとの２ショット、スタイル際立つ砂浜での全身ショットなどを公開。