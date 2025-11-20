7人組女性アイドルグループRiNCENT.(リンセント)が20日、東京・EXシアター六本木で結成4周年記念ライブ「君に繋ぐ物語」を1000人のファンを集めて行った。オープニングの「ストローベリーちゅハートフレーバー」から「好きすぎて」「君じゃなきゃダメなの」などを一気に踊って歌いきった。デビューした4年前、初めて出演したライブは、ファンがたったの4人だった。ファンが0人というのも普通で、メンバーは情けなさに打ちひしがれ