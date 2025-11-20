新幹線（資料写真）２０日午後７時５０分ごろ、横浜市港北区の新横浜駅で、東京発新大阪行き東海道新幹線「のぞみ４６５号」の床下から白煙のようなものが出ているのを乗務員が発見し、列車を緊急停止させた。安全を確認し、約１５分後に運転を再開した。ＪＲ東海によると、発車直後、１６両編成の１５号車付近で見つかった。けが人はなかった。下り線３本が最大約１５分遅れ、計約３１００人に影響した。