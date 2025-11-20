「離婚してください」から始まる戦い！静かに冷え切った結婚生活を送っていた主人公・真理恵。ある日、彼女の元に見知らぬ女性から送られてきたのは、「離婚してください」という衝撃的なメッセージでした。信じていた夫・慶の裏切り、そして相手は夫の職場の部下・和香。平凡な日常が一瞬にして崩れ去った真理恵が取った行動は…？真理恵は最初、子どもたちのことを考えて夫を取り戻そうと必死になります。側から見ると歯痒いです