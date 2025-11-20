国際サッカー連盟（ＦＩＦＡ）は２０日、来年６月開幕の北中米Ｗ杯出場権をかけた同３月２６（１回戦）、３１日（代表決定戦）に行われる欧州予選プレーオフの組み合わせ抽選を実施した。３大会ぶり出場を目指すイタリアは初戦で北アイルランドと対戦する。１６か国が４組に分かれ、それぞれ２戦勝ち上がった４か国が出場枠を得る。【ＰａｔｈＡ】〈１〉イタリア―北アイルランド〈２〉ウェールズ―ボスニア・ヘルツェゴビナ