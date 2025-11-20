９月米雇用統計詳細労働参加率は６２．４％ ＊民間部門雇用者数 結果9.7万人 予想6.5万人前回1.8万人（3.8万人から修正） ＊製造業雇用者数 結果-0.6万人 予想-0.7万人前回-1.5万人（-1.2万人から修正） ＊週平均労働時間 結果34.2 予想34.2前回34.2 ＊労働参加率 結果62.4% 予想62.3%前回62.3%