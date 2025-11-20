日本パラスポーツ協会は20日、国際パラリンピック委員会（IPC）の同日の臨時総会で、マセソン美季さん（52）が理事に再選されたと発表した。2期目。マセソンさんは1998年長野冬季パラリンピックのアイススレッジスピードレースで金メダル。21年東京パラでは日本選手団副団長を務めた。「これからの4年間は、パラリンピックの可能性をさらに広げ、社会に確かな変化をもたらす挑戦の時」とコメントした。