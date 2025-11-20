歌手で俳優の中島健人が、2026年春より放送されるNHKドラマ『コンビニ兄弟 テンダネス門司港こがね村店』で同局のドラマに初主演することが20日、発表された。中島健人本作は、現代の人間交差点・コンビニを舞台に繰り広げられるハートフル＆ミステリアス＆ヒューマンコメディ。北九州市・門司港にあるコンビニの超イケメン店長とワイルドな謎の男、そして訳アリな客＆店員たち。気になる2人がさまざまな無理難題を気分爽快に解決