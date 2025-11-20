2025年11月14日、「光が死んだ夏」展でヒカルの胸の中を体験した動画が中国のSNS・微博（ウェイボー）で話題になっている。「光が死んだ夏」は、モクモクれん氏の漫画が原作。主人公の高校生・辻中佳紀（つじなかよしき）は、失踪していた親友・忌堂光（いんどうひかる）が帰還した後に別の「ナニカ」ににすり替わったことを知る。ヒカルを失いたくない佳紀は、その「ナニカ」を受け入れ、同時に身の周りで発生し始める不可解な事