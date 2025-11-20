【ニューヨーク共同】20日のニューヨーク外国為替市場の円相場は午前8時40分現在、前日比16銭円安ドル高の1ドル＝157円29〜39銭を付けた。ユーロは1ユーロ＝1.1534〜44ドル、181円48〜58銭。高市政権が積極的な経済対策を決めれば財政が悪化すると引き続き警戒され、円売りドル買いが優勢だった。