天皇、皇后両陛下は２０日、大正天皇の后（きさき）・貞明皇后をテーマとする特別展「貞明皇后と華族」を鑑賞するため、東京都豊島区の学習院大を私的に訪問された。同日夕に車で大学に到着し、集まった人々に向けてにこやかに手を振って構内に入られた。同大の霞会館記念学習院ミュージアムで開催中の特別展では、貞明皇后のゆかりの品や、大正天皇が着用した学生服などが展示されている。天皇陛下は、１０月１９日にも長女愛