2025年11月4日（月）から、『北海道コンサドーレ札幌』オフィシャルライセンス商品の『八百屋の逸品 北海道ミニトマトドレッシングコンサドーレラベル』が販売されています。 第1弾の『揖保乃糸手延べ素麺赤黒パッケージ』に続き、第2弾の発売です。 画像：株式会社FUJI ドレッシングに使用されているミニトマトは、北海道石狩郡新篠津村で入植110年を迎える『有限会社大塚ファーム』で栽培され