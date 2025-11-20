お笑いコンビ「コットン」きょん（38）の妻でタレントのまつきりな（28）が20日、自身のインスタグラムのストーリーズを更新。ヘッドスパで大爆睡したことを伝えた。1日に第1子男児出産を発表した、まつき。「産後1カ月未満だけど、助産師さんからの許可が出たので…！」「ヘッドスパ初めて行ってきたんだけど疲れぶっとんだ〜大爆睡！笑」とし、ヘッドスパでまた、「きょんきちが赤ちゃん見てくれた」とし、夫・きょんが子