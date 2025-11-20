20日午後7時50分ごろ、横浜市港北区のJR新横浜駅で、発車直後の東京発新大阪行き東海道新幹線のぞみ465号の床下から白煙のようなものが出ているのを乗務員が見つけ、列車を緊急停止させた。安全確認で白煙はその後、確認されず、約15分後の午後8時7分に運転を再開した。JR東海によると、下り線の計3本に最大16分の遅れが生じ、約3100人に影響した。JR東海が詳細を調べている。