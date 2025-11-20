米失業率と就業者数の推移【ワシントン共同】米労働省が20日発表した9月の雇用統計（速報、季節調整済み）によると、景気動向を敏感に示す非農業部門の就業者数は前月から11万9千人増えた。5万人程度の増加を見込んだ市場予想を大きく上回った。失業率は4.4％となり、前月の4.3％から悪化した。過去最長の約6週間に及んだ政府機関の一部閉鎖の影響で、10月分の失業率の発表は取りやめとなったほか、11月の雇用統計の発表も米連