2026年北中米ワールドカップ欧州予選と大陸間プレイオフの組み合わせ抽選会が20日開催された。48カ国中42カ国の出場国が決定した来年のワールドカップ。来年3月に行われる欧州、大陸間プレイオフの抽選会にて全ての出場国が決定する。最大の注目は欧州予選グループIの2位通過、イタリアがどこに入るかだろう。欧州プレイオフは参加する16カ国が各4チームごとのグループにわかれ、準決勝と決勝を戦うレギュレーションとなっている。