長崎県の離島、新上五島町で20日、ドローンで医薬品を配送する実証実験が行われた。市街地一帯を飛行エリアに指定し、操縦者の目が直接届かない距離で地上に人がいる地域を飛ぶ「レベル4飛行」を実施。県などによると、エリア内を自由に飛べるようにした上で、レベル4飛行を行うのは全国で初めて。過疎化によって深刻な人手不足に陥る離島で、新たな輸送システムを構築するのが狙い。五島列島の無人地帯を飛ぶ「レベル3飛行」