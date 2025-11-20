子どもの権利保護を訴える国際NGO「セーブ・ザ・チルドレン」は20日、2024年に紛争で死傷した子どもの数が過去最多になったと発表しました。国連が定めた「世界子どもの日」の20日、「セーブ・ザ・チルドレン」は2024年の紛争における子どもの被害に関する報告書を発表しました。死亡または負傷した子どもは1万2000人に上り、調査を始めて以降、過去最多だとしています。地域別では、パレスチナで2917人、スーダンで1739人、ミャン