【ワシントン＝田中宏幸】米労働省が２０日発表した９月の雇用統計（季節調整済み）で、景気動向を反映する非農業部門の就業者数は前月比１１・９万人増だった。市場予想（５・３万人増）を上回った。９月の雇用統計はもともと１０月３日に発表される予定だったが、政府機関の一部閉鎖に伴い約１か月半遅れた。