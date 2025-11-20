生命保険大手の今年度の中間決算が出そろいました。きょうまでに生命保険大手4社の4月から9月までの半年間の決算が出そろいました。「金利のある世界」の影響で貯蓄性の商品が好調だったことなどから、売上高にあたる保険料等収入は、大手4社のうち、日本生命、明治安田生命、住友生命の3社で増えました。本業のもうけを示す基礎利益は、▼日本生命が6200億円と、去年の同じ時期から比べて27.4％増えました。利息や配当金収入が増