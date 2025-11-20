11月20日(木)、女優の菅井友香がパーソナリティを務めるラジオ番組「サントリー生ビールpresents『菅井友香の#今日も推しとがんばりき』（文化放送・毎週木曜日21時30分～22時）が放送。菅井友香が、フランス・パリ郊外の「ディズニーランド・パリ」を訪れ、1日で2つのパークを巡った体験を報告した。 -「デザートは分量が大事と聞きました」- フランスの「ディズニーランド