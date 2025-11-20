ユーロドルが本日の安値を更新している。ユーロドルは東京の序盤から中盤に米連邦準備理事会（ＦＲＢ）の12月追加利下げ観測の後退を背景に弱含み、1.1510付近まで軟化したあと、いったん下げ渋ったが、ニューヨークの朝方に安値を広げ、一時1.1507付近まで下落した。 EUR/USD1.1514