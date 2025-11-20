雇用統計（9月）22:30 結果11.9万人 予想5.5万人前回-0.4万人（2.2万人から修正）（非農業部門雇用者数・前月比) 結果4.4% 予想4.3%前回4.3%（失業率) 結果0.2% 予想0.3%前回0.4%（0.3%から修正）（平均時給・前月比) 結果3.8% 予想3.6%前回3.8%（3.7%から修正）（平均時給・前年比)