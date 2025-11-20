【ワシントン共同】米労働省が20日発表した9月の雇用統計（速報、季節調整済み）によると、景気動向を敏感に示す非農業部門の就業者数は前月から11万9千人増えた。政府機関の一部閉鎖の影響で、約1カ月半遅れの発表となった。