NMB48の2代目キャプテン、小嶋花梨（26）が20日、大阪・NMB48劇場で、卒業公演「天使のユートピア」に出演し、約9年半のアイドル生活に別れを告げた。小嶋は、埼玉出身ながら、中学2年時に、NMB48の「僕らのユリイカ」を見て、グループにあこがれ、16年に5期生オーディションに応募し、合格。チームB2研究生、N研究生をへて、17年10月にチームNに正規昇格。18年10月17日発売の19作目のシングル「僕だって泣いちゃうよ」でシングル